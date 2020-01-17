Ремонт пяти причалов завершился в Москве

17.01.20 09:44

© РИА Новости. Владимир Астпакович

17 января. Interfax-Russia.ru - Завершены работы по ремонту пяти причалов в Центральном и Юго-Восточном административных округах Москвы, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"На сегодняшний день полностью закончены ремонтные работы на причалах "Мост Багратион", "Нагатинская набережная", "Кленовый бульвар", "Меловой" и "Печатники", - рассказал Бирюков журналистам в пятницу.

По его словам, на объектах вместо ветхого асфальтобетонного основания было установлено более 3 тыс. кв. метров гранитных плит, проведены другие работы.

Бирюков добавил, что ремонт производился для увеличения безопасности и надежности объектов, улучшения их внешнего вида.

ГБУ "Гормост", входящее в состав комплекса городского хозяйства, эксплуатирует сегодня 43 московских причала.