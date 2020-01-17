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17.01.20 09:50
Павильоны с горячим чаем установят рядом с крещенскими купелями в Москве
"На Крещение в столице будут доступны 46 оборудованных площадок для традиционных купаний. (...) Все площадки оснастят безопасными спусками к воде, оборудуют подходы к купелям с противоскользящим покрытием. Поблизости от мест купаний будут находиться теплые павильоны с горячим чаем и питанием, раздевалки, информационные стенды и передвижные туалеты", - говорится в сообщении.
Традиционные крещенские купания пройдут в семи парках столичного департамента культуры, общается на сайте. Впервые купель обустроят в саду имени Баумана. Купели также оборудуют в парках "Митино", "Фили", "Северное Тушино", "Сокольники", на территории усадьбы Воронцово и в зоне отдыха "Борисовские пруды".
Больше всего точек будет в Новой Москве -16, и Северо-западном округе - восемь. В ВАО подготовят шесть купелей. В ЮЗАО и ЗАО откроют по четыре площадки, в ЦАО, ЮАО и ЗелАО - по две. И по одной площадке появится в СВАО и САО.
Планируется, что в этот раз число участников крещенского обряда превысит 200 тысяч человек.
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