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17.01.20 10:02
Мышьяк обнаружен в пачках снюса, изъятых из продажи в Челябинской области
"Реализация жевательной смеси и никотиносодержащих леденцов установлена в 44 предприятиях розничной торговли. Изъято и арестовано почти 1,5 тысячи упаковок, из них 361 упаковка продукции производства Швеции", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что товар продавали с нарушением требований к маркировке, без сопроводительных документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность.
"Лабораторные испытания образцов изъятой смеси установили, что в них значительно превышено содержание мышьяка, который относится к чрезвычайно опасным соединениям", - добавляет пресс-служба.
В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МВД агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что совместные проверки полиции и Роспотребнадзора инициированы в связи со вступлением в силу регионального закона об ограничении продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции.
"Закон вступил в силу с 10 января 2020 года. С этого времени в области запрещена продажа несовершеннолетним так называемого снюса. То есть веществ, содержащих никотин, за исключением лекарственных средств", - пояснили в пресс-службе.
За нарушение закона предусмотрен административный штраф в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией запрещенной к продаже продукции.
По итогам проверок возбуждено 44 административных дела, материалы переданы в суд.
Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности продавцов некурительных никотиносодержащих смесей, опасных для здоровья людей.
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