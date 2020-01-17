ЗВО проводит в Петербурге акцию по увековечиванию памяти фронтовиков

17.01.20 10:07

© РИА Новости. Сергей Пятаков

17 января. Interfax-Russia.ru - Акция по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны для увековечивания их памяти пройдет в Санкт-Петербурге в 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, сообщил в пятницу Западный военный округ (ЗВО).

"Собранные материалы будут размещены в музее "Дорога памяти" на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" в Московской области", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Акция состоится: 26 января с 11 до 15.00 в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ, Центральном военно-морском музее имени Петра Великого и Государственном Эрмитаже, 27 января с 10 до 13.00 на Дворцовой площади, с 13 до 15.00 в большом концертном зале "Октябрьский" и на Пискаревском мемориальном кладбище, 28 января с 17 до 19.30 в Ледовом дворце.

"В постоянном режиме данные готовы принять сотрудники военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - информирует штаб ЗВО.

Замкомандующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко отметил, что округ приглашает родственников фронтовиков передать копии или электронные версии фотографий, писем с фронта, биографических данных, перечни наград.

"При невозможности сделать копии или электронные версии документов - будет оказана помощь по их оцифровке", - сказал генерал, которого цитирует пресс-служба ЗВО.