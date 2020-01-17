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17.01.20 10:07
ЗВО проводит в Петербурге акцию по увековечиванию памяти фронтовиков
"Собранные материалы будут размещены в музее "Дорога памяти" на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" в Московской области", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
Акция состоится: 26 января с 11 до 15.00 в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ, Центральном военно-морском музее имени Петра Великого и Государственном Эрмитаже, 27 января с 10 до 13.00 на Дворцовой площади, с 13 до 15.00 в большом концертном зале "Октябрьский" и на Пискаревском мемориальном кладбище, 28 января с 17 до 19.30 в Ледовом дворце.
"В постоянном режиме данные готовы принять сотрудники военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - информирует штаб ЗВО.
Замкомандующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко отметил, что округ приглашает родственников фронтовиков передать копии или электронные версии фотографий, писем с фронта, биографических данных, перечни наград.
"При невозможности сделать копии или электронные версии документов - будет оказана помощь по их оцифровке", - сказал генерал, которого цитирует пресс-служба ЗВО.
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