Правительство РФ к 2023 г. планирует актуализировать проект ж/д линии "Белкомур"

17.01.20 10:11

© РИА Новости. Мария Плотникова

17 января. Interfax-Russia.ru - Проект строительства железнодорожной магистра должен быть актуализирован к декабрю 2022 года, сообщает администрация АО "Межрегиональная компания "Белкомур".

Правительство Российской Федерации распоряжением от 21 декабря 2019 года № 3120-р внесло проект в план развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года.

"Предстоит провести комплексный анализ проекта, наполнить его новым содержанием и подтвердить неоспоримую целесообразность его реализации", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, "Белкомур" (Белое море - Коми - Урал) - комплексный проект промышленного и инфраструктурного развития севера РФ и Урала, основой которого является строительство железнодорожной магистрали Соликамск-Сыктывкар-Архангельск протяженностью 1161 км. Ее пропускная способность составит до 35 млн тонн грузов в год. Железная дорога состоит из 2 участков, северного (по территории Архангельской области и Коми) и южного (от Сыктывкара по территории Коми и Пермского края). Фактически необходимо проложить линии Карпогоры-Вендинга и Сыктывкар-Гайны-Соликамск, а остальные участки Северной желдороги - реконструировать. "Белкомур" позволит сократить путь от Урала до портов Архангельска на 800 км. Его общая стоимость оценивалась в 180 млрд рублей.

В 2008 году проект "Белкомур" включен в Транспортную стратегию РФ до 2030 года и Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года. До 2009 года проект готовился для софинансирования из средств инвестиционного фонда России.

С 2009 года шли поиски инвестора для участия в этом проекте. В числе компаний, которым мог бы быть интересен этот проект для перевозки грузов, назывались АО "СУЭК", ПАО "Уралкалий", АО "Еврохим", АО "Соликамскбумпром" и другие предприятия. Позже интерес к проекту проявляли ВЭБ, Банк развития Китая, министерство железных дорог КНР, Китайская гражданская инженерно-строительная корпорации в России, Центр экономического и инвестиционного сотрудничества России и Китая.

В 2013 году компания DB International GmbH (DBI, Германия), "дочка" железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, подтвердила свое участие в строительстве железнодорожной магистрали.

Ожидаемые сроки завершения строительства северного участка "Белкомура" на территории Коми переносились несколько раз. Сначала власти Коми прогнозировали, что строительство путей на территории региона будет завершено в 2014 году, а позже говорилось, что магистраль будет запущена в 2018 году.

В 2015 году межрегиональная компания "Белкомур" и Poly Technologies, Inc (КНР) подписали соглашение о строительстве железнодорожной магистрали Архангельск - Сыктывкар - Соликамск. В частности, компания примет участие в финансировании, проектировании и строительстве новых участков линии протяженностью 712 км, а также модернизирует 449 км действующих участков железной дороги.

Планировалось, что в рамках реализации проекта "Белкомур" и китайские инвесторы создадут специальную проектную компанию для подготовки предложений правительству РФ о заключении концессионного соглашения по проекту.

В 2016 году министерство транспорта РФ заявляло, что в период до 2020 года не видит бюджетных источников для финансирования проекта строительства этой железнодорожной линии.

В 2017 году представители РЖД озвучили, что считают целесообразным начать реализацию проекта после 2025 года.

В феврале 2019 года Газпромбанк, правительство Республики Коми, Архангельской области и межрегиональная компания "Белкомур" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железнодорожной магистрали Архангельск - Сыктывкар - Соликамск.