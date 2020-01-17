Более 28 тыс. кв. м аварийного жилья расселят в 2020г в Тульской области

17.01.20 10:19

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 января. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области в 2020 году планируют расселить 28,1 тыс. кв. метров аварийного жилья, сообщил министр строительства региона Константин Лопухов на заседании правительства области.

"В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в этом году планируется расселить 17 тыс. 600 кв. м аварийного жилья. По поручению губернатора Алексея Дюмина в 2020 году продолжатся мероприятия по ликвидации сверх аварийного жилищного фонда, требующего первоочередного расселения. На данные цели в бюджете Тульской области предусмотрено более 500 млн рублей. Благодаря этому будут расселены еще порядка 10,5 тыс. кв. м аварийного жилья", - цитирует Лопухова пресс-служба облправительства.

По словам министра, Тульская область совместно с Агентством стратегических инициатив реализует пилотный проект по развитию индивидуального жилищного строительства, в рамках которого обеспечивается предоставление ипотечных займов Региональным фондом ипотечного кредитования по средней ставке 7%.

Ранее сообщалось, что Тульская область к 2026 году планирует направить 4,1 млрд рублей на реализацию региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Всего до 1 сентября 2025 года планируется расселить 315 аварийных домов общей площадью более 107 тыс. кв. метров.

Также сообщалось, что в 2013-2017 годах в рамках реализации региональной программы было расселено более 320 тыс. кв. метров, жилищные условия улучшили 16,5 тыс. человек. Общие затраты на реализацию программы составили 11 млрд рублей.