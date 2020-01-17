Инфляция в Адыгее в декабре составила 0,6%, в 2019 году - 4%

17.01.20 10:25

РИА Новости. Владимир Трефилов

17 января. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены в Адыгее в декабре выросли на 0,6%, за весь 2019 год - на 4%, сообщается на сайте территориального органа госстатистики.

В том числе цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 1,1% (рост на весь год - на 4,7%), на непродовольственные - на 0,3% (рост на 3%), услуги подорожали на 0,1% и 4,2% соответственно.

В группе продовольственных товаров наибольший рост цен в декабре сложился на яйца (16,2%), плодоовощную продукцию (на 4,9%), крупу и бобовые (на 2,3%). Снижение цен отмечалось на растворимый кофе (на 2,8%), сахар-песок (на 1,5%), масло сливочное (на 0,7%).

Среди непродовольственных товаров отмечался рост цен на медикаменты и табачные изделия (на 0,7%), ткани (на 0,3%). Вместе с тем, было зафиксировано снижение стоимости телерадиотоваров (на 0,9%), моющих и чистящих средств (на 0,4%).

В группе услуг больше всего подорожали услуги проезда в поездах дальнего следования (на 12,9%). При этом снизились тарифы на авиаперелеты экономическим классом - на 14,2%.