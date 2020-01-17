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17.01.20 10:27

Более 60 тысяч семей смогут взять льготную ипотеку под 6% в 2020 году

© РИА Новости. Нина Зотина
17 января. Interfax-Russia.ru - Более 60 тысяч российских семей с детьми смогут оформить льготную ипотеку со ставкой от 6% в 2020 году, сообщает в пятницу ДОМ.РФ.

"В 2020 году более 60 тысяч семей могут оформить ипотеку по льготной ставке от 6% и ниже в программы для семей, в которых с 1 января 2018 года рождается второй и последующие дети", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков ДОМ.РФ, с февраля 2018 по ноябрь 2019 года по программе льготной семейной ипотеки было выдано 43 тыс. кредитов на сумму 109 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки со ставкой 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй и последующие дети, была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Весной 2019 года правительство распространило льготную ставку на весь срок действия кредита.

По данным ДОМ.РФ, изменения позволили увеличить спрос на льготную ипотеку с 600 кредитов в месяц до 5 тысяч. Если до апреля 2019 года было предоставлено 9,4 тыс. льготных кредитов на 23,8 млрд рублей, то после корректировок программы, с мая по ноябрь 2019 года, оформлено 33,6 тыс. кредитов на сумму 85,2 млрд рублей.

В компании также считают, что меры по расширению программы материнского капитала, озвученные президентом в послании Федеральному собранию, сформируют дополнительный спрос на жилье, в том числе по программе льготной ипотеки. "Ожидается, что до 2022 года более 300 тыс. российских семей смогут воспользоваться возможностью оформить ипотеку по льготной ставке от 6% и ниже", - подчеркнули в ДОМ.РФ.

В рамках программы семье сможет снизить ежемесячный платёж более чем на 20%.

"Экономия за весь срок кредита составляет около 1 млн рублей", - добавил глава аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

В тройку лидеров по объему выдачи льготной семейной ипотеки входят Сбербанк, на который приходится 39% от всех выданных кредитов, ВТБ (31%) и банк ДОМ.РФ (14%).

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