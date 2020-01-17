Высокоскоростной интернет появится в 7 школах Магаданской области в 2020 году

17.01.20 10:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 января. Interfax-Russia.ru - Доступ к интернету в 2020 году получат семь школ Магаданской области, а в 2021 году к высокоскоростному интернету будут подключены еще 19 образовательных учреждений области, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства области.

В послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин завил о необходимости подключения всех российских школ к высокоскоростному интернету уже к 2021 году.

На территории Магаданской области работают 65 образовательных учреждений, из которых 62 подключены к интернету, в том числе 39 - по высокоскоростным каналам. По данным пресс-службы правительства области, в 2021 году работа по повышению скорости доступа будет завершена.

"В 2020 году запланировано подключение семи объектов. В 2021 году - ещё 19, после чего каждое образовательное учреждение Колымы будет обеспечено высокоскоростным интернетом", - сказали в пресс-службе.

В 2019 году высокоскоростной доступ в интернет получили шесть организаций, в том числе одна, в которой ранее отсутствовало подключение к интернету - начальная школа-детский сад села Гарманда Северо-Эвенского городского округа.

Как сообщалось, подключение школ к интернету идет в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Одна из целей нацпроекта - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.