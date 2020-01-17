Редкий изумруд найден на Мариинском прииске на Урале

17.01.20 10:34

Фото пресс-службы Мариинского прииска ГК Ростех

17 января. Interfax-Russia.ru - Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении редкий по качественным характеристикам изумруд, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Изумруд весом более 496 граммов добыт с горизонта 260 метров. Отмечается, что камень относится к первой категории по цвету и ко второй - по сорту.

"Минералы такого качества не идут на изготовление ювелирных украшений, а хранятся нетронутыми. Гохран уже оценили находку в 55 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, в минувшем году было найдено всего четыре камня аналогичного качества.

Найденный изумруд пополнит запасы государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ.