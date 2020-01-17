Авиакомпания "Аврора" совместно с ДВФУ займется подготовкой авиамехаников

17.01.20 10:43

© РИА Новости. Георгий Зимарев

17 января. Interfax-Russia.ru - Программу подготовки авиационных технических специалистов для обслуживания самолетов Airbus запустила авиакомпания "Аврора" совместно с Дальневосточным Федеральным университетом (ДВФУ), сообщает пресс-служба авиакомпании в пятницу.

"Авиакомпания "Аврора" запустила совместную с ДВФУ новую практико-ориентированную программу профессиональной подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов семейства Airbus A320 категории "А". Она ориентирована на учащихся Инженерной школы ДВФУ и рассчитана по продолжительности на один год", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в настоящее время пять студентов ДВФУ официально трудоустроены в АО "Авиакомпания "Аврора" для прохождения практической стажировки в должности авиамеханика. В рамках программы они пройдут обучение, в том числе и по авиационному техническому английскому языку, так как российские авиакомпании, в том числе "Аврора", осуществляют перевозки на самолетах иностранного производства.

По завершении обучения успешно освоившие программу студенты получат свидетельства авиационного специалиста, что даст им возможность работать в сфере технического обслуживания воздушных судов семейства А320.

Как пояснили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе "Авроры", авиакомпания в ближайшие пять лет собирается удвоить объем пассажирских перевозок, для этого планируется пополнить авиапарк, а вместе с ним и штат технических специалистов, обслуживающих самолеты.

"По мере пополнения авиапарка будет определяться кадровая потребность в инженерах по техническому обслуживанию воздушных судов. Поэтому данная программа позволит нам пополнять штат технических кадров "Авроры", которые будут проходить в авиакомпании обучение и практику", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, соглашение о совместной подготовке специалистов для авиационной отрасли авиакомпания "Аврора" подписала с ДВФУ на Восточном экономическом форуме в 2018 году. Согласно договоренности, планировалось, что университет примет участие в формировании плана мероприятий по замещению кадровой потребности перевозчика до 2025 года, разработав и запустив совместно с "Авророй" образовательные программы для подготовки и переподготовки специалистов авиационной отрасли.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства РФ 11 декабря 2019 года поручил федеральной власти развивать авиацию и авиационные перевозки на Дальнем Востоке.