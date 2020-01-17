Инфляция в Воронежской области в 2019 году составила 2,6%

17.01.20 10:46

© РИА Новости. Антон Денисов

17 января. Interfax-Russia.ru - Индекс потребительских цен в Воронежской области в декабре составил 100,2%, с начала 2019 года - 102,6%, сообщает Воронежстат.

Так, цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 0,3% (с начала года - на 1,1%). Значительно выросли цены на яйца, гречневую крупу, яблоки, чеснок, свежие помидоры и огурцы (на 3,7-18%). В то же время подешевели сахар, рис, пшено, репчатый лук, апельсины и бананы (на 2,4-7,3%).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в декабре по области составила 3 тыс. 629 рублей и снизилась по сравнению с декабрем 2018 года на 1,1%.

Непродовольственные товары в минувшем месяце в Воронежской области подорожали на 0,3% (с начала года - на 3,4%). Так, на 1,7-3,1% подорожали наборы мягкой мебели, еврошифер, газовое моторное топливо, шины для легковых автомобилей. Одновременно отмечено снижение цен на смартфоны, металлочерепицу и древесностружечные плиты (на 1,9-7,2%).

В группе медицинских товаров на 2,6-4,6% выросли цены на йод, аллохол, линекс, отечественный анальгин и сульфацетамид. В то же время глицин и винпоцетин подешевели на 0,9-13,1%.

Цены и тарифы на услуги в декабре не изменились (с начала года выросли на 3,3%). В отчетном месяце возросли годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля, плата за клинический осмотр животного, тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами, стоимость проезда в поездах дальнего следования (на 2,4-11,7 %).

В то же время снизилась стоимость полета в салоне экономического класса самолета, услуг в сфере зарубежного туризма (на 1,7-10%).