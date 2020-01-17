Куйвашев заверил, что не позволит мэрии Екатеринбурга обижать журналистов

17.01.20 11:39

© РИА Новости. Григорий Сысоев

17 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оказался не в курсе конфликта между мэрией Екатеринбурга и городским порталом 66.ру, но во время пресс-конференции позвонил мэру Александру Высокинскому и потребовал "не обижать журналистов".

Как передал корреспондент агентства"Интерфакс-Урал", один из корреспондентов попросил губернатора прокомментировать намерение мэрии привлечь к ответственности сотрудников интернет-издания 66.ру за акцию "Улица разбитых фонарей". Куйвашев признался, что не в курсе ситуации, но по громкой связи позвонил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и спросил, правда ли было написано заявление в полицию.

Мэр ответил: "Заявление на журналистов не писали, а просили проверить...".

Губернатор прервал его: "Так. Журналистов обижать никому не надо. Никаких заявлений писать не надо".

Куйвашев добавил, что критика должна быть конструктивной, а, если выходит за рамки, надо садиться и разговаривать.

"Александр Геннадьевич никаких журналистов обижать не будет, и никому не позволю", - добавил глава региона.

Как сообщалось, в начале января пресс-служба мэрии Екатеринбурга заявила, что правовой департамент администрации города готовится направить в правоохранительные органы заявления для привлечения к ответственности сотрудников интернет-издания "66.ру" - инициаторов акции "Улица разбитых фонарей...", а также для наказания виновных в вандализме в сквере за Оперным театром.

Перед этим портал 66.ру на своем сайте опубликовал информацию о том, что редакция издания установила в отремонтированном сквере за Оперным театром указатель "Улица разбитых фонарей им. А.Г.Высокинского (мэр Екатеринбурга - ИФ)".

Также издание писало, что разбитые светильники в сквере фактически стали символом бессилия главы Екатеринбурга.