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17.01.20 11:42

Причины ДТП с маршруткой, в котором пострадали 14 человек, выясняют в Омске

© РИА Новости. Илья Питалев
17 января. Interfax-Russia.ru - Омские следователи проводят проверку по факту автоаварии на трассе Омск - Красноярск, где столкнулись "Камаз" с маршрутным такси и пострадали все пассажиры микроавтобуса, сообщает СУ СКР по Омской области.

Следователи намерены дать оценку действиям владельцев обоих транспортных средств, которые выпустили автомобили в рейсы (ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По информации СУ СКР, в аварии пострадали 14 человек. Ранее региональный Минздрав сообщал о 15 раненых.

УМВД России по региону уточнило журналистам, что в отношении водителя "Камаза" составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством с неисправной тормозной системой). Также возбуждено дело по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Как сообщалось, автоавария с участием грузового автомобиля и пассажирской "ГАЗели" произошла 15 января. При экстренном торможении прицеп "Камаза" занесло на встречную полосу, где в него врезалась "ГАЗель". Автобус перевозил 14 пассажиров по маршруту N426 "Советский исполком - микрорайон Береговой". Все они обратились за медицинской помощью. Девять человек были госпитализированы.

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