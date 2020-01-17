ГД рассмотрит введение должности зампреда СБ РФ в приоритетном порядке

17.01.20 11:47

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

17 января. Interfax-Russia.ru - Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект президента о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета безопасности будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Госдумы в приоритетном порядке", - сказал Володин журналистам в пятницу.

Соответствующий проект закона в пятницу уже направлен Володиным в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции, сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ.

Проект закона также определяет порядок назначения зампреда Совбеза на должность и освобождения от должности.

В проекте закона (883656-7) прописано, что заместитель председателя Совета безопасности назначается на должность и освобождается от должности президентом РФ.

Кроме того, указывается, что полномочия зампредседателя Совбеза определяются президентом РФ.

Для должности заместителя председателя Совета безопасности в проекте закона прописана обязанность "сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".

Аналогичной обязанности для других членов Совета безопасности вводить не предлагается.