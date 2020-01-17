Инфляция в Дагестане в 2019г составила 4,6%

17.01.20 11:55

© РИА Новости. Михаил Мордасов

17 января. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены в Дагестане в декабре выросли на 0,6%, за весь 2019 год - на 4,6%, сообщается на сайте территориального органа госстатистики.

В том числе, цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 0,8% (за весь год - на 5%), на непродовольственные - на 0,2% (на 2,8%), услуги подорожали на 0,3% и 6,6% соответственно.

В группе продовольственных товаров наибольший рост цен в декабре сложился на яйца (на 9,1%), плодоовощную продукцию (на 2,6%). Наибольшее снижение цен отмечалось на сахар-песок (на 2,4%).

Среди непродовольственных товаров больше всего выросли в цене одежда и белье (на 0,6%) и медикаменты (на 0,5%). Снижение цен было зафиксировано на ткани и строительные материалы (на 0,5%), телерадиотовары (на 0,4%).

В группе услуг больше всего подорожали услуги организаций культуры (на 11,2%) и ветеринарные (на 5,2%). При этом снизилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг (на 16,1%).