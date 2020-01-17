Свыше 500 нарушений в сфере охраны объектов образования выявлено в Приамурье

17.01.20 11:57

© РИА Новости. Евгений Земцов

17 января. Interfax-Russia.ru - Проверка безопасности учреждений образования Амурской области выявила более 500 различных нарушений, связанных не только с отсутствием турникетов и металлодетекторов, но и с халатным отношением школ и вузов к серьезным конфликтам среди учащихся, сообщил журналистам прокурор Амурской области Руслан Медведев.

"За прошлый год мы выявили более 500 нарушений в системе безопасности образовательных учреждений, принято более 300 мер прокурорского реагирования. К различным видам ответственности привлечено 200 виновных лиц. Этот вопрос до конца не решен. Правительством области, в том числе и по нашему требованию, увеличены на этот год расходы на обеспечение безопасности объектов образования", - сказал Медведев.

Главный прокурор Приамурья отметил, что одними только охранными системами проблемы безопасности школ и вузов не решить. Необходимо проводить серьезную работу по профилактике конфликтных ситуаций среди учащихся, а также своевременно обращать внимание на признаки возможных психологических проблем у молодых людей.

В данном случае у прокуратуры возникли вопросы к работе специалистов здравоохранения, которые вовремя не сообщили о склонности к суициду у студента колледжа.

"Ситуация по колледжу связана еще и с ненадлежащей работой врачей, которые входили в состав призывной комиссии. Был выявлен факт склонности молодого человека к девиантному поведению, но никаких мер принято не было. Был комплекс причин, которые привели к ЧП в колледже, в том числе и эта", - пояснил прокурор области.

Помимо претензий к работе охранного предприятия, сотрудник которого допустил в колледж вооруженного студента, прокуратура обнаружила и нарушения в деятельности самого образовательного учреждения.

"Не было исполнено решение суда по установке металлодетектора. Был проведен конкурс, осуществлена закупка, но установлен он не был. (...) Образовательная организация также ненадлежащим образом сработала с точки зрения выявления конфликтных ситуаций, которые возникали среди учащихся", - подчеркнул Медведев.

19-летний студент 14 ноября прошлого года устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Убив 19-летнего сокурсника и ранив трех молодых людей, стрелок покончил с собой.

В связи с инцидентом расследуются уголовные дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.