Стоимость документации второй ветки метро в Екатеринбурге превысит 1 млрд рублей

17.01.20 12:02

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

17 января. Interfax-Russia.ru - Проектно-сметная документация для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге будет стоить свыше 1 млрд рублей, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции в пятницу.

"По предварительным оценкам, проектно-сметная документация будет стоить более 1 млрд рублей. Мы планово выделяем в год по несколько сотен миллионов на эту работу. Как только потребуется на дальнейшую работу, администрации города деньги будут выделены", - сказал губернатор.

По его словам, проект обсуждался с министерствами транспорта и экономики РФ.

"Нас поддерживают. Поддерживали. Сейчас формируется новый кабинет министров, я думаю, никто не будет против. Будем работать над тем проектом, который поддержан", - добавил Куйвашев.

В настоящее время в городе действует одна ветка метро из девяти станций. Самая новая на данный момент станция - "Чкаловская" - была открыта в июле 2012 года.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в ответ на просьбу одного из журналистов помочь построить вторую ветку метро в Екатеринбурге ответил, что город нуждается в развитии инфраструктуры и что по этому вопросу нужно поработать с региональными властями.

Как заявил после этого Куйвашев, свердловские власти готовы максимально активно продолжить работу по вопросу строительства второй ветки, а после пресс-конференции президента появилась уверенность, что этот проект реализуется.

В октябре 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проектировании второй ветки метро. В 2019 году на проектно-изыскательские работы для строительства второй линии метрополитена из городского бюджета было выделено 250 млн рублей.