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17.01.20 12:05
25 автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее
"По предварительным данным, из-за сильного тумана два очага столкновений на (трассе) М-4 "Дон" на 1357 км (Адыгея). В первом очаге 11 автомобилей, во втором очаге 14 автомобилей", - сказали в пресс-службе компании.
В результате аварий два человека погибли, трое ранены. Среди пострадавших детей нет, отметили в Автодоре.
Ранее сообщалось, что на трассе М-4 "Дон" в Адыгее произошло ДТП с участием более 15 автомобилей. По данным республиканского ГУ МВД, причиной аварии мог стать туман и гололед.
"В результате ДТП один мужчина погиб на месте, второй мужчина скончался в больнице от кровопотери", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.
По его словам, в общей сложности в ДТП пострадали 10 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Из них три человека госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно.
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