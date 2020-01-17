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17.01.20 12:07
Томская область увеличила экспорт кедрового ореха в 4 раза
"В 2019 году мы отправили за границу 6,5 тыс. тонн. Годом ранее мы отправили всего 1,5 тыс. тонн, то есть в 4,3 раза меньше. Прошлый год оказался на кедровый орех очень урожайным", - сказал Чиркин.
Он отметил, что более 90% кедрового ореха было отправлено в Китай. Среди других экспортеров - Казахстан, Германия и Белоруссия.
В региональном управлении Россельхознадзора агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что из Томской области экспортировались и другие дикоросы: 23 тонны облепиховой косточки в Финляндию, почти 50 тонн чаги в Китай, около 200 кг травяного чая и 150 кг сушеных грибов в Германию, 177 кг вяленой клюквы в Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Как сообщалось, Томская область выступила в Совфеде РФ с инициативой введения налоговых льгот для экспортеров дикоросов. В частности, речь идет об отмене лицензирования экспорта продукции глубокой переработки дикоросов и возмещении отечественным производителям вин из бюджета суммы акциза на садовые и дикорастущие ягоды.
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