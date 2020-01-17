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17.01.20 12:14
Детеныши сенегальских галаго и патагонских мар родились в нижегородском зоопарке
На сайте зоопарка сообщается, что сперва прибавление произошло в семействе сенегальских галаго - приматов, ведущих ночной образ жизни.
"Днем они любят сидеть всей компанией в уютном домике. Там же прячется и малыш. Мама кормит детеныша молоком и оберегает его. Иногда берёт в зубы и переносит по веткам, чтобы познакомить с окружающим миром", - говорится в сообщении.
Как ожидается, через пару недель мама начнет обучать юного галаго бегать и прыгать по веткам, а сам малыш обзаведется более густой и пушистой шерсткой и распробует "взрослую" твердую пищу.
Кроме того, в "Лимпопо" на свет появились два детеныша в семействе патагонских мар - грызунов из Южной Америки.
"Малыши мары уже бегают по вольеру, не только пьют материнское молоко, но и проявляют интерес к взрослой пище (овощам и зерносмеси) . В общем, довольно активны и самостоятельны", - пишут сотрудники зоопарка.
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