Детеныши сенегальских галаго и патагонских мар родились в нижегородском зоопарке

17.01.20 12:14

Фото с сайта нижегородского зоопарка "Лимпопо"

17 января. Interfax-Russia.ru - Бэби-бум отмечается в нижегородском зоопарке "Лимпопо" в начале текущего года: на свет появились детеныши редких приматов и грызунов.

На сайте зоопарка сообщается, что сперва прибавление произошло в семействе сенегальских галаго - приматов, ведущих ночной образ жизни.

"Днем они любят сидеть всей компанией в уютном домике. Там же прячется и малыш. Мама кормит детеныша молоком и оберегает его. Иногда берёт в зубы и переносит по веткам, чтобы познакомить с окружающим миром", - говорится в сообщении.

Как ожидается, через пару недель мама начнет обучать юного галаго бегать и прыгать по веткам, а сам малыш обзаведется более густой и пушистой шерсткой и распробует "взрослую" твердую пищу.

Кроме того, в "Лимпопо" на свет появились два детеныша в семействе патагонских мар - грызунов из Южной Америки.

"Малыши мары уже бегают по вольеру, не только пьют материнское молоко, но и проявляют интерес к взрослой пище (овощам и зерносмеси) . В общем, довольно активны и самостоятельны", - пишут сотрудники зоопарка.