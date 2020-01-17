КЧР надеется укрепить лидерство по рождаемости после увеличения маткапитала

17.01.20 12:16

© РИА Новости. Александр Кондратюк

17 января. Interfax-Russia.ru - Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов считает, что новшества в программе материнского капитала позволят республике укрепить лидирующие позиции в России по уровню рождаемости, который в КЧР, по данным Минтруда РФ, один из самых высоких в стране.

"Материнский капитал на первого и увеличенный на второго ребенка - эти новшества, я уверен, позволят республике укрепить свои лидирующие позиции среди регионов России по уровню рождаемости", - приводит пресс-служба главы КЧР слова Р.Темрезова.

Наряду с федеральными мерами поддержки материнства и детства в Карачаево-Черкесии действует ряд региональных мер стимулирования рождаемости.

В частности, в КЧР введен региональный маткапитал для семей, имеющих четырех или более детей (единовременная выплата из в размере 105,5 тыс. рублей, предоставляется за счет средств республиканского бюджета).

Кроме того, в КЧР предусмотрена финансовая поддержка семей при рождении второго ребенка (единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета) и при рождении третьего ребенка (ежемесячная денежная выплата в размере 10,4 тыс. рублей).