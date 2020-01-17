ДОМ.РФ одобрил проектное финансирование застройщиков более чем на 500 млрд рублей

17.01.20 12:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 января. Interfax-Russia.ru - Объем сделок банка ДОМ.РФ по проектному финансированию строительства жилья достиг 529 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

"Банк ДОМ.РФ одобрил финансирование 137 проектов на сумму 529 млрд рублей для строительства 11,5 млн кв. м жилья в более чем 60 городах Российской Федерации", - отметил председатель правления банка Артём Федорко.

Он добавил, что в работе находится еще 481 заявка от застройщиков на общую сумму 1,2 трлн рублей для строительства 13,2 млн кв. м жилья в 126 городах России.

По словам Федорко, с момента перехода отрасли на новую схему финансирования к банку обратилось более 70 строительных компаний. Наряду с проектами комплексного освоения территории банк финансирует проекты стоимостью менее 1 млрд рублей - на них приходится около половины строящегося со счетами эскроу жилья.

"Мы обеспечиваем равный доступ к проектному финансированию на всей территории России. Наша основная задача, как уполномоченного банка, - обеспечить стабильный рост строительной отрасли наряду с повышением доступности жилья для граждан", - заключил Федорко.

Ранее Федорко сообщал, что объем сделок банка ДОМ.РФ по проектному финансированию строительства жилья в 2020 году может достигнуть 1 трлн рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, застройщиков кредитуют банки. При этом определены критерии проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.