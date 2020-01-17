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17.01.20 12:27
На Новгородчине задержаны 13 человек за организации игорного бизнеса
"По данным следствия, группа была создана в 2016 году. Игры проводились в нескольких помещениях в Великом Новгороде и за его пределами. Общий доход от незаконной деятельности превысил 143 млн рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).
В настоящее время в судах рассматриваются ходатайства следствия об аресте задержанных.
Как отмечает пресс-служба СКР Новгородской области, во время обысков оперативники, кроме игрового оборудования, изъяли боевые гранаты, огнестрельное оружие и боеприпасы. По сведениям пресс-центра регионального УМВД, игорный бизнес был пресечен благодаря совместным действиям сотрудников ФСБ и полиции.
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