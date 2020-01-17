Участки для любительского лова камчатского краба определили в Заполярье

17.01.20 12:29

© РИА Новости. Александр Лыскин

17 января. Interfax-Russia.ru - Власти Мурманской области предварительно определили шесть участков, где можно будет заниматься любительским ловом камчатского краба, сообщил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов на рабочем совещании в правительстве региона в пятницу.

Участки будут расположены в акватории от российско-норвежской границы на западе до труднодоступного ЗАТО Островной на востоке области. Так, предлагается сделать участок в районе полуострова Рыбачий в Мотовском заливе, два участка - на выходе из Кольского залива в сторону губы Долгой и в сторону Печенги, еще два участка определены в губе Териберской, шестым участком станет мыс Святой нос в районе Островного.

Замгубернатора отметил, что участки были выбраны как с учетом интересов местного населения, так и с учетом туристического потенциала. Так, уже сейчас в Териберке есть высокий спрос на рыбалку и добычу краба среди путешественников.

"Любительский лов краба имеет большой потенциал и интерес со стороны туристов и местных жителей. Нужно, чтобы эти точки роста появились на территории нашей области", - сказал губернатор Заполярья Андрей Чибис в ходе совещания, добавив, что развитие добычи краба позволит привлечь инвестиции в инфраструктуру для туризма.

По итогам рабочего совещания Филиппов пояснил журналистам, что аукционы на право пользования рыбопромысловыми участками проведет Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства после общественных обсуждений.

Действующими федеральными нормативными актами предполагается, что любительский лов камчатского краба будет доступен уже в 2021 году, однако в правительство Мурманской области "активно работают с федеральными ведомствами, чтобы запустить эту процедуру уже в 2020 году и туристы могли воспользоваться этой услугой в 2020 году", сказал Филиппов.

В Мурманской области длительное время идут дискуссии о необходимости разрешения любительского лова камчатского краба. В частности, депутаты Островного просили разрешить местным жителям такой вид промысла, так как краб - источник белка, витаминов и полезных микроэлементов, а продукты питания привозятся в ЗАТО только теплоходом "Клавдия Еланская". При этом большая часть продуктов - "в замороженном или консервированном виде, их стоимость на 30-40% превышает стоимость аналогичных продуктов в Мурманске", говорилось в обращении депутатов ЗАТО в Мурманскую областную думу в феврале 2017 года.

Одним из аргументов сторонников промысла камчатского краба является опыт Норвегии, где на разных условиях вылов разрешен промышленникам, жителям прибрежных поселений и туристам.