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17.01.20 12:32

Росгвардия: 26 боевиков ликвидировали в 2019 году на Северном Кавказе

© РИА Новости. Николай Хижняк
17 января. Interfax-Russia.ru - Почти 30 участников террористических ячеек ликвидированы на Северном Кавказе в минувшем году, из незаконного оборота изъято более 500 единиц оружия.

Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Росгвардии, эти данные были озвучены на подведении итогов деятельности Объединенной группировкой войск (сил) (ОНВс) на Северном Кавказе командующим группировкой Василием Федорчуком.

"Он отметил, что воинскими частями и подразделениями полиции в составе Объединенной группировки в тесном взаимодействии с органами ФСБ в 2019 году на Северном Кавказе было нейтрализовано 26 участников террористических ячеек. Военнослужащие и сотрудники группировки обнаружили и уничтожили более 190 объектов инфраструктуры бандгрупп", - сообщили в Росгвардии.

Там добавили, что в минувшем году зафиксировано более 1500 фактов изъятия и добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

При этом из незаконного оборота изъято более 500 единиц оружия, 736 единиц охотничьего оружия, более 77 тысяч боеприпасов различного калибра, обезврежены самодельные взрывные устройства.

"Достигнутые результаты позволили существенно снизить активность бандгрупп и террористических ячеек и предотвратить готовившиеся террористические акты", - приводят в пресс-службе слова Федорчука.

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