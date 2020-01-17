Шереметьево открыло новый международный терминал C на 20 млн пассажиров в год

17.01.20 12:52

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 января. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Шереметьево" открыл в пятницу первую очередь нового международного терминала С, передал корреспондент "Интерфакса".

С-1 расположен в северном терминальном комплексе аэропорта и объединен с терминалом внутренних линий B. Он способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. С его открытием общая пропускная способность аэропорта увеличилась до 80 млн пассажиров в год.

Стоимость строительства С-1 и паркинга на 2,5 тыс. машиномест оценивается в 32 млрд руб., проект финансировало АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ). Подрядчиком было ООО "Энерго-Строй", которое соорудило и другие новые объекты аэропорта, в том числе терминал В и находящийся под летным полем межтерминальный переход.

Вторую очередь нового терминала - С-2 - планируется сдать в конце 2022 - начале 2023 гг., говорил ранее замгендиректора МАШ Сергей Папков. C-2 будет рассчитан на обслуживание до 10 млн пассажиров в год, его стоимость ранее оценивалась примерно в 10 млрд руб. В пятницу один из бенефициаров, глава совета директоров МАШ Александр Пономаренко сообщил, что строительство С-2 перенесено на 2024 г., открытие - на 2026 г.

В южной части "Шереметьево" работают три пассажирских терминала - D, E, F. Здесь же расположена станция прибытия "Аэроэкспресса".

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ, в 2019 году обслужил 49,9 млн человек, на 9% больше, чем годом ранее. Крупнейшая базовая авиакомпания - "Аэрофлот". 66% акций МАШ принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" - "дочке" кипрской TPS Avia Holding, в которой более 65% в трасте в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, менее 35% принадлежат Аркадию Ротенбергу. 30,43% - у государства в лице Росимущества. Небольшими пакетами "Шереметьево" владеют "Аэрофлот" и "ВЭБ Капитал".