Крымский аэропорт начал принимать самолеты после утреннего тумана

17.01.20 13:30

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 января. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Симферополя возобновил прием и отправку рейсов, которые были отложены в пятницу из-за тумана, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе авиаузла.

"Погодные условия в аэропорту улучшаются. Первые из задержанных рейсов уже приземлились. Большинство воздушных судов вылетели из аэропортов отправления", - сказал собеседник агентства.

Туман опустился в районе аэропорта рано утром в пятницу, задерживается прибытие и отправка девяти самолетов - около трети всех рейсов. Согласно данным онлайн-табло, максимальная задержка составляет около пяти часов.

"Авиакомпании отменили прибытие и отправление двух рейсов в Москву и одного в Сочи. Командир одного воздушного судна принял решение отправиться на запасной аэродром в Анапу. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами", - добавили в пресс-службе.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. В настоящее время он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.