Около 650 спасателей будут задействованы во время Крещения в Ленобласти

17.01.20 13:54

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 января. Interfax-Russia.ru - В водоемах Ленинградской области в Крещение будут оборудованы 40 иорданей, безопасность обеспечат почти 650 спасателей, сообщил журналистам главный государственный инспектор по маломерным суда областного управления МЧС Геннадий Корсунов в пятницу.

"Для экстренного реагирования в случае чрезвычайных происшествий сформированы два эшелона спасателей общей численностью до 647 человек, задействованы 139 единиц техники", - сообщил Корсунов.

Кроме спасателей, у мест омовения будут дежурить представители полиции и Росгвардии, медики и волонтеры. Для желающих окунуться в иордань запланировано 45 пунктов обогрева.

По словам Корсунова, численность участников крещенских купаний в этом году может достичь 16,5 тыс. человек. "С каждым годом совершение этого обряда становится все более и более массовыми. (...) В этом году количество принимающих участие может вырасти в силу того, что праздник выпадает на выходные, поэтому, конечно, внимание спасателей будет крайне высоким", - отметил представитель ведомства.

Он призвал верующих соблюдать меры безопасности и не совершать омовение при наличии хронических заболеваний. Так, приходить к водоему лучше в резиновой обуви, чтобы не поскользнуться, а перед погружением следует согреться физическими упражнениями; алкоголь принимать запрещено. На берегу стоит соблюдать очередность захода в воду, не создавая давку. Не рекомендовано окунаться с головой и пребывать в воде дольше 15 секунд. После омовения нужно как можно быстрее одеться и выпить чай.