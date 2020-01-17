Очередь в ясли будет ликвидирована в Тульской области к 2022 году

17.01.20 13:56

Фото пресс-службы правительства Тульской области

17 января. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области намерены к 2022 году полностью решить проблему обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей до трех лет, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра образования региона Алевтину Шевелеву.

"В рамках реализации национальных проектов "Демография" и "Образование" в Тульской области к 2022 году будет ликвидирована очередь в ясли и все дети до трех лет будут обеспечены 100% доступностью дошкольного образования", - приводит пресс-служба слова Шевелевой.

Также министр отметила, что на территории региона все дети с 1 по 5 классы обеспечены одноразовым горячим питанием за счет средств регионального бюджета. Кроме того, бесплатное питание получают школьники 6-9 классов из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей.

В общей сложности в этом году на поддержку регионального образования выделено 23,9 млрд рублей, из них средства федерального бюджета - 1,1 млрд рублей. Из этой суммы 14,9 млрд рублей (64%) - направлены на оплату труда работников образовательных организаций и на учебные расходы.

"Второй год будем реализовывать мероприятия по созданию "Точек роста" и закупке оборудования для цифровой образовательной среды в 132 образовательных организациях", - подчеркнула Шевелева.