Мишустин: новое правительство сосредоточится на реализации Послания президента

17.01.20 14:22

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

17 января. Interfax-Russia.ru - Новый премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что считает главной задачей правительства реализацию Послания президента Федеральному Собранию.

Мишустин и его предшественник на посту премьер-министра Дмитрий Медведев встретились в пятницу с членами ушедшего в отставку правительства страны.

Глава правительства поблагодарил Медведева за совместную работу. "Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, всех коллег знаю лично. Хочу сказать, что на сегодняшний день все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать", - обратился Мишустин к членам правительства.

Он добавил: "В ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся".

"Самое главное на сегодняшний момент - сосредоточиться на исполнении положений Послания президента Федеральному Собранию, которым мы все и занимаемся", - сказал Мишустин, еще раз поблагодарив коллег по прежнему правительству за работу.

Ранее в пятницу Мишустин и Медведев более часа общались один на один в кабинете председателя правительства, а затем вместе вышли на встречу с кабинетом министров, который находится в отставке, но продолжает выполнять свои обязанности.

В среду, 15 января, после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета и возложил на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. Вечером 15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Госдума на заседании 16 января согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ. Голоса депутатов распределились следующим образом: 383 "за", "против" нет, воздержались 41.

Согласно статье 111 Конституции РФ, предложение по кандидатуре председателя правительства должно быть внесено президентом в Госдуму не позднее двухнедельного срока после отставки кабинета. В случае получения согласия Госдумы президент подписывает указ о назначении главы правительства.

В свою очередь согласно статье 112 Конституции председатель правительства "не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов власти". "Председатель правительства РФ предлагает президенту кандидатуры на должность заместителей председателя правительства и федеральных министров", - отмечается в п.2 ст.112 Конституции.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.