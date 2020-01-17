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17.01.20 14:22
Мишустин: новое правительство сосредоточится на реализации Послания президента
Мишустин и его предшественник на посту премьер-министра Дмитрий Медведев встретились в пятницу с членами ушедшего в отставку правительства страны.
Глава правительства поблагодарил Медведева за совместную работу. "Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, всех коллег знаю лично. Хочу сказать, что на сегодняшний день все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать", - обратился Мишустин к членам правительства.
Он добавил: "В ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся".
"Самое главное на сегодняшний момент - сосредоточиться на исполнении положений Послания президента Федеральному Собранию, которым мы все и занимаемся", - сказал Мишустин, еще раз поблагодарив коллег по прежнему правительству за работу.
Ранее в пятницу Мишустин и Медведев более часа общались один на один в кабинете председателя правительства, а затем вместе вышли на встречу с кабинетом министров, который находится в отставке, но продолжает выполнять свои обязанности.
В среду, 15 января, после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета и возложил на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. Вечером 15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Госдума на заседании 16 января согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ. Голоса депутатов распределились следующим образом: 383 "за", "против" нет, воздержались 41.
Согласно статье 111 Конституции РФ, предложение по кандидатуре председателя правительства должно быть внесено президентом в Госдуму не позднее двухнедельного срока после отставки кабинета. В случае получения согласия Госдумы президент подписывает указ о назначении главы правительства.
В свою очередь согласно статье 112 Конституции председатель правительства "не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов власти". "Председатель правительства РФ предлагает президенту кандидатуры на должность заместителей председателя правительства и федеральных министров", - отмечается в п.2 ст.112 Конституции.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.
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