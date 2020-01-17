Крымэнерго готовит к вводу подстанцию 110 кВ "Аянская" за 541 млн рублей

17.01.20 14:35

Фото пресс-службы "Крымэнерго"

17 января. Interfax-Russia.ru - ГУП "Крымэнерго" (Симферополь) завершило пусконаладку на подстанции (ПС) 110 кВ "Аянская" в центральной части Крыма, в ближайшее время ее введут в эксплуатацию, говорится в пресс-релизе предприятия.

ПС построена в селе Перевальное. Стоимость работ составила более 541 млн рублей (с учетом НДС). Новая подстанция находится рядом с действующей ПС 110 кВ "Перевальное".

"Новый питающий центр - ПС 110 кВ "Аянская" (проектное название - ПС 110 кВ "Перевальное-2") полностью решит проблему электроснабжения активно развивающихся населенных пунктов Добровского сельского поселения и обеспечит электроэнергией новые электроустановки военного городка 126 отдельной бригады береговой обороны 8 артиллерийского полка Черноморского флота РФ", - говорится в пресс-релизе.

Подстанцию закрытого типа "из-за стесненной местности, плотной застройки и отсутствия альтернативной площадки", поясняет "Крымэнерго".

"Крымэнерго", согласно сайту госзакупок, летом 2017 года объявляло электронный аукцион на электроснабжение военных городков в Перевальном со строительством ПС "Перевальное-2". Подряд получило ООО "УСП Компьюлинк" (Москва). Контракт заключен в сентябре того же года.

"Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая компания Крыма, создана в апреле 2014 года. По данным системы СПАРК-Интерфакс, 100% уставного капитала ГУП находятся в собственности Минтопэнерго республики.

Предприятие обеспечивает электроэнергией более 800 тыс. бытовых абонентов и 23 тыс. юрлиц. На балансе "Крымэнерго" находятся 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, около 8,9 тыс. подстанций 6-10-35 кВ и 32,9 тыс. км линий электропередачи.