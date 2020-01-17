Одобрение с ожиданиями: Госдума согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ
  
Усомнился в справедливости: пострадавший мужчина устроил стрельбу в новокузнецком суде
   
Работа над изменениями: президент не исключил внесения дополнительных поправок в Конституцию
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
17.01.20 14:43

Более 250 молодых семей из Подмосковья получат свидетельства на приобретение жилья

© РИА Новости. Евгений Биятов
17 января. Interfax-Russia.ru - Со следующей недели в муниципальных образованиях Подмосковья 254 молодые семьи начнут получать свидетельства на приобретение жилья в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей", сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

"Размер социальных выплат составит 35% от расчетной стоимости жилья в муниципальном образовании. Финансирование осуществляется за счет трех бюджетов: областного на 44%, муниципального на 44% и федерального на 12%. Сейчас Министерство заключает договоры по выдаче свидетельств о социальных выплатах с городскими округами. Уже с понедельника семьи начнут получать свидетельства. До 27 января всем 254 семьям Подмосковья будут выданы сертификаты", - цитирует министра жилищной политики Московской области Инну Федотову пресс-служба.

Количество семей по городским округам расположилось следующим образом: Сергиев Посад - 21 семья, Наро-Фоминск - 14, Дмитровский - 13, Щелково - 13, Солнечногорск - 12, Красногорск - 10, Химки - 9, Клин - 8, Шатура - 8, Лыткарино - 8, Подольск - 7, Павловский Посад - 7, Орехово-Зуево - 7, Раменский - 6, Руза - 6, Люберцы - 6, Королев - 6, Долгопрудный - 6, Талдом - 6, Мытищи - 5, Шаховская - 5, Луховицы - 5, Ступино - 5, Егорьевск - 5, Ивантеевка - 5, Дубна - 5, Жуковский - 4, Зарайск - 4, Пушкино - 4, Истра - 4, Коломна - 3, Дзержинский - 3, Балашиха - 3, Озёры - 3, Электросталь - 2, Краснознаменск - 2, Лотошино - 2, Чехов - 2, Домодедово - 2, Воскресенск - 2, а также по одной семье из Каширы, Котельников, Лобни, Серпухова, Фрязина, Черноголовки.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.01.20 14:56
Участок БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" достроят в 2021 году
.
  17.01.20 13:28
В Шереметьево заработали первые "курилки"
.
  17.01.20 12:52
Шереметьево открыло новый международный терминал C на 20 млн пассажиров в год
.
  17.01.20 10:23
Московские музеи в новогодние каникулы бесплатно посетили 1,2 миллиона человек
.
  17.01.20 09:50
Павильоны с горячим чаем установят рядом с крещенскими купелями в Москве
.
  17.01.20 09:44
Ремонт пяти причалов завершился в Москве
.
  17.01.20 08:57
Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве
.
  17.01.20 08:36
ЦБ РФ отозвал лицензию у ПФС-банка
.
  16.01.20 17:28
По факту посадки "Суперджета" на недостроенную полосу в "Домодедово" начата доследственная проверка
.
  16.01.20 16:33
SSJ-100 "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу Домодедово, пострадавших нет


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket