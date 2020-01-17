Более 250 молодых семей из Подмосковья получат свидетельства на приобретение жилья

17.01.20 14:43

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 января. Interfax-Russia.ru - Со следующей недели в муниципальных образованиях Подмосковья 254 молодые семьи начнут получать свидетельства на приобретение жилья в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей", сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

"Размер социальных выплат составит 35% от расчетной стоимости жилья в муниципальном образовании. Финансирование осуществляется за счет трех бюджетов: областного на 44%, муниципального на 44% и федерального на 12%. Сейчас Министерство заключает договоры по выдаче свидетельств о социальных выплатах с городскими округами. Уже с понедельника семьи начнут получать свидетельства. До 27 января всем 254 семьям Подмосковья будут выданы сертификаты", - цитирует министра жилищной политики Московской области Инну Федотову пресс-служба.

Количество семей по городским округам расположилось следующим образом: Сергиев Посад - 21 семья, Наро-Фоминск - 14, Дмитровский - 13, Щелково - 13, Солнечногорск - 12, Красногорск - 10, Химки - 9, Клин - 8, Шатура - 8, Лыткарино - 8, Подольск - 7, Павловский Посад - 7, Орехово-Зуево - 7, Раменский - 6, Руза - 6, Люберцы - 6, Королев - 6, Долгопрудный - 6, Талдом - 6, Мытищи - 5, Шаховская - 5, Луховицы - 5, Ступино - 5, Егорьевск - 5, Ивантеевка - 5, Дубна - 5, Жуковский - 4, Зарайск - 4, Пушкино - 4, Истра - 4, Коломна - 3, Дзержинский - 3, Балашиха - 3, Озёры - 3, Электросталь - 2, Краснознаменск - 2, Лотошино - 2, Чехов - 2, Домодедово - 2, Воскресенск - 2, а также по одной семье из Каширы, Котельников, Лобни, Серпухова, Фрязина, Черноголовки.