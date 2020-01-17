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17.01.20 14:45

Иркутская область хочет привлечь Росатом к ликвидации отходов "Усольехимпрома"

Фото с сайта "Иркутск сегодня"
17 января. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области рассчитывает привлечь "Росатом" к обезвреживанию отходов на площадке бывшего химгиганта "Усольехимпрома", сообщил журналистам врио губернатора Игорь Кобзев.

"На следующей неделе в Усолье-Сибирское приезжает группа специалистов "Росатома". Утилизация отходов I и II класса - прерогатива госкорпорации. Выезжаем на место, составим "дорожную карту", будем постепенно ликвидировать отходы", - сказал он.

Кобзев также в очередной раз выразил надежду, что в 2020 году начнутся работы по демеркуризации цеха ртутного электролиза на "Усольехимпроме" в рамках национального проекта "Чистая страна".

Цех ртутного электролиза - самый опасный объект на площадке закрытого завода. По оценкам экспертов, на территории цеха может быть сосредоточено до 600 тонн ртути. Ранее сообщалось, что стоимость реализации мероприятий по демеркуризации составляет 1,257 млрд рублей.

Общая площадь территории ООО "Усольехимпром" составляет 610 га, там располагается более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 км, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 км. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжёлыми металлами. В собственности Иркутской области находится территория в 1,24 га из 610 га. Остальные земли принадлежат Росимуществу, объекты на них - частная собственность.

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