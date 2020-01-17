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17.01.20 14:49
Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2019г вырос до 19,6 млн человек
Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 9,8% - до 12 млн 110,964 тыс. человек, на международных - на 5,3%, до 7 млн 470,298 тыс. человек.
В декабре минувшего года пассажиропоток "Пулково" составил 1 млн 345,769 тыс., что на 5,7% больше, чем в декабре 2018 года. На внутренних линиях было обслужено 941,638 тыс. пассажиров (рост на 6,7%), на международных - 404,131 тыс. человек (рост на 3,5%).
Как отмечается, самым загруженным днем 2019 года в "Пулково" стало 2 августа, за сутки аэропорт обслужил 77 тыс. человек, что стало абсолютным максимумом в истории аэропорта. Август также стал самым загруженным месяцем в году: за 31 день пассажиропоток достиг 2 млн 221,09 тыс. человек.
"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.
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