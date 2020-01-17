Участок БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" достроят в 2021 году

17.01.20 14:56

© РИА Новости. Евгений Самарин

17 января. Interfax-Russia.ru - Строительство южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена планируют завершить в 2021 году, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

В пятницу мэр осмотрел ход строительства станции метро "Воронцовская".

"Активно продолжаем строить южный участок Большой кольцевой линии метро от "Проспекта Вернадского" до "Каховской". Это важный участок, который соединяет три действующие радиальные станции метро и одну строящуюся. Так или иначе, мы улучшаем транспортную доступность для полумиллиона москвичей, улучшаем экологическую ситуацию и снимаем напряжение с действующих линий. Планируем завершить работы в 2021 году", - сказал Собянин.

О ходе проведённых работ на станции метро "Воронцовская" доложил председатель правления ООО "ИБТ" Владимир Петрук.

"Рабочее название станции "Калужская". В настоящее время выполнены следующие работы: выполнены ограждающие конструкции, котлован, вынесены инженерные сети. Железобетонные и основные конструкции завершим к концу года. Работы идут в графике. Сдача станции летом 2021 года", - отметил Петрук.

На "Воронцовской" будет пересадка на станцию "Калужская" Калужско-Рижской линии. Протяженность южного участка Большой кольцевой линии, на котором строится станция, составит 7 километров, на нем также разместятся станции "Улица Новаторов" и "Зюзино".

Всего на Большой кольцевой линии протяженностью 70 километров разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД.