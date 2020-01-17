Экс-руководитель ульяновского музея осужден условно за хищение трех картин Сафронова

17.01.20 15:02

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 января. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Ульяновска назначил условный срок бывшему руководителю музея "Ленинский мемориал" Эдуарду Шабалину за хищение нескольких картин, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в райсуде.

"Шабалин признан виновным по п. "б" ч.3 ст.158 УК РФ (кража в крупном размере) и приговорен судом к 2,5 годам лишения свободы условно, по остальным эпизодам оправдан", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области агентству сообщили, что ущерб от кражи трех картин художника Никаса Сафронова суд оценил в 274 тыс. рублей.

По словам собеседника агентства, Шабалину вменялось хищение 13 полотен общей стоимостью более 22 млн рублей, а также мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

"Надзорное ведомство настаивало на признании Шабалина виновным по всем инкриминируемым статьям и назначении ему наказания в виде 6 лет колонии со штрафом в размере 1,2 млн рублей, лишения права занимать определенные должности на госслужбе сроком на три года. В связи с чрезмерно "мягким" решением суда на данный приговор будет принесено апелляционное представление", - отметил представитель прокуратуры.

Как сообщалось ранее со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, в 2015 году во время проведения на территории Ульяновска выставки известного художника фигурант дела похитил четыре картины на общую сумму более 9 млн рублей. Кроме того, по версии следствия, работник музея создал подконтрольную фирму, получившую деньги из федерального бюджета на проведение нескольких культурных мероприятий.

При этом все они проводились в итоге на базе возглавляемого им музея и за счет этого учреждения, а выделенные деньги фигурант дела присвоил.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли у экс-главы музея еще девять картин на общую сумму около 13 млн рублей, а также револьвер, изготовленный по заводской технологии XIX века.

Все 13 картин были возвращены владельцу, отмечала Волк.