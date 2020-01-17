Тульский зефир и хрустила представлены на туристической выставке в Вене

17.01.20 15:13

© РИА Новости. Саид Царнаев

17 января. Interfax-Russia.ru - Тематические маршруты и гастрономические бренды Тульской области представлены на международной специализированной выставке туризма "Ferien Messe Wien 2020", которая начала работу в Австрии, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

"Тульский регион в рамках выставки презентует лучшие предложения для отдыха в регионе: тематические маршруты для иностранных туристов, интересные объекты показа и насыщенный событийный календарь, включающий уникальные музыкальные, театральные и исторические события", - говорится в сообщении.

На стенде Тульской области изображен спортсмен на ярком "пряничном" сноуборде, на экране транслируются имиджевые ролики региона на немецком языке, что привлекает посетителей выставки.

Несмотря на сложность перевода гастрономических реалий, посетители с удовольствием дегустируют тульские продукты: белёвские пастилу и хрустилу, тульский пряник и смокву. Кроме того, в качестве угощений гостям выставки предлагается попробовать конфеты и зефир от тульских производителей.

"Продвижение туристических возможностей на международном рынке и повышение узнаваемости отдельной области России - основные цели участия региона", - подчеркивается в сообщении.

Выставка в австрийской столице продлится четыре дня.