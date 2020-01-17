Следствие ходатайствует об аресте заммэра Ярославля по делу о взятке

17.01.20 15:21

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 января. Interfax-Russia.ru - Следственные органы подали в суд ходатайство об аресте заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.

"Ходатайство в отношении Бадаева поступило в Кировский районный суд Ярославля. Возможно, его рассмотрят в ближайшее время", - сказала она.

По ее словам, вице-мэра подозревают по ч.6 ст.290 (получение взятки в крупном размере) УК РФ.

Следственные органы пока не комментирует ситуацию.

Бадаев занимает пост заместителя мэра по вопросам градостроительства.