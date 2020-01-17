Климатологи пообещали жителям Урала морозный февраль

17.01.20 15:39

© РИА Новости. Инна Краева

17 января. Interfax-Russia.ru - Аномально высокая температура воздуха в январе в последний раз отмечалась на территории Челябинской области более двадцати лет назад, сообщает пресс-служба Челябинского госуниверситета со ссылкой на специалиста-климатолога.

"Такая теплая зима была (в регионе) в 1996-97 годах, когда пришёл мощный Азорский антициклон. В принципе, сильные оттепели до +6 градусов случаются раз в 5-6 лет, но такого продолжительного тепла в самом холодном месяце, январе, не припомню", - цитирует пресс-служба комментарий доцента кафедры геоэкологии и природопользования Челябинского государственного университета Екатерины Пестряковой.

По сведениям климатолога, сильное потепление - это результат атлантического воздействия.

"Это мощный приток с Атлантики, так называемый западный перенос. Особенно сильно это повлияло на европейскую территорию, где на многих станциях вообще не замерзла почва или всего на 1-2 сантиметра. Хотя обычно промерзает до полметра, а на Урале и до двух", - поясняет специалист.

По ее сведениям, потепление климата в России происходит в два с половиной раза быстрее, чем по миру.

"Это связано с тем, что у нас большая часть - суша, а у нее другая теплоемкость, чем у воды. (...) Считается, что эмиссия углекислого газа влияет на потепление. Я считаю, что это не основной фактор, так как CO2 утилизируется Мировым океаном. При недостатке океан отдает углекислый газ, а при избытке - поглощает", - поясняет Пестрякова

Она также добавила, что "атмосфера обладает определенной инерцией", поэтому февраль точно будет холоднее января, но вряд ли "очень суровым".

По данным Челябгидрометцентра, в пятницу в Челябинске температура воздуха поднялась до плюс 2 градусов.

Из-за оттепели, по решению мэрии, до будущих морозов закрыт ледовый городок на площади Революции, чтобы избежать разрушения конструкций и несчастных случаев.