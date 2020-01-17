Тюменская область присоединилась к торгам лесом на СПбМТСБ

17.01.20 16:15

© РИА Новости. Алексей Даничев

17 января. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в пятницу провела первые торги лесом из Тюменской области, сообщает пресс-служба областного департамента лесного комплекса.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента, на торги было выставлено 8 лотов по 25 куб. м древесины каждый, заготовленной ГБУ "Тюменская авиабаза" в ходе санитарно-оздоровительных мероприятий. Вся древесина была продана.

В пресс-релизе сообщается, что это первые биржевые торги лесом из регионов Уральского федерального округа. Сейчас цель региона - отработать технологию взаимодействия с биржей, чтобы перейти на 100%-ную реализацию пиломатериалов и древесины через электронную площадку.

Как сообщалось, в июне прошлого года СПбМТСБ и Тюменская область подписали соглашение о сотрудничестве по развитию биржевой торговли лесом.

Биржевые торги лесом на внутреннем рынке стартовали на СПбМТСБ в 2014 году. В настоящее время в торгах лесом участвуют более 1 тыс. участников из более чем 10 субъектов РФ. В конце декабря прошлого года СПбМТСБ начала торги лесом на экспорт, пилотным регионом стал Приморский край.