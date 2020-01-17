В Самарской области выявлен вирус АЧС среди диких кабанов

17.01.20 16:58

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 января. Interfax-Russia.ru - Три кабана погибли от вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории охотничьего хозяйства в Кошкинском районе Самарской области.

"На территории Кошкинского района выявлен случай заболевания африканской чумы свиней. В лесной зоне, на достаточно большом удалении от населенных пунктов, на территории охотничьего хозяйства были обнаружены три павших кабана. Проведены лабораторные исследования, был выявлен ДНК вируса АЧС", - говорится в сообщении регионального Россельхознадзора.

Отмечается, что в настоящее время разрабатываются меры по остановке распространения заболевания.

Ранее сообщалось, что в августе 2019 года в Самарской области был введен режим безвыгульного содержания свиней из-за вспышки заболевания в Ульяновской области.

В начале лета прошлого года вспышка АЧС была зафиксирована в Барышском районе Ульяновской области, где пали четыре животных - дикий кабан в заказнике Сурские Вершины и три поросенка в личном подсобном хозяйстве. Позднее вспышка АЧС была зафиксирована в пос. Кузоватово Ульяновской области, где в личном подсобном хозяйстве погибло 11 свиней (свиноматка и 10 поросят).