Заммэра Ярославля Бадаев арестован по делу о взятке

17.01.20 16:50

© РИА Новости. Евгений Одиноков

17 января. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Ярославля в пятницу постановил заключить под стражу заместителя мэра города Рината Бадаева, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь облсуда Ольга Козлова.

"Суд арестовал Бадаева на два месяца, до 15 марта включительно", - сказала пресс-секретарь облсуда.

По ее данным, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По данным местных изданий, чиновник был задержан в ночь на 16 января.

Согласно информации СМИ, летом 2019 года Бадаев предложил местной юридической фирме оказать содействие при заключении договора с одним из муниципальных предприятий ЖКХ на 12 млн рублей. За свое посредничество он якобы просил 10% от этой суммы, ему было передано 390 тысяч рублей.

Следственные органы пока не комментируют ситуацию.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии, Бадаев 13 января написал заявление об увольнении по собственному желанию. "Его последний рабочий день - 16 января", - сказал представитель администрации.

Бадаев занимал пост заместителя мэра по вопросам градостроительства.