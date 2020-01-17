Снежная буря сохранится в Алтайском крае до понедельника

17.01.20 17:18

© РИА Новости. Алексей Даничев

17 января. Interfax-Russia.ru - Ограничения движения транспорта введены на 12 участках дорог в Алтайском крае, где бушует метель, сообщает пресс-центр правительства Алтайского края.

"Ситуация на дорогах чрезвычайно напряженная. Наблюдается ухудшение метеоусловий. Такая погода ожидает нас на ближайшие дни, в том числе в воскресенье, когда проводятся крещенские мероприятия. Призываем жителей ограничиться от выезда - надо думать о безопасности, в первую очередь", - цитирует пресс-центр зампредседателя правительства края Игоря Степаненко.

В настоящее время введены ограничения движения транспорта на 12 участках дорог в 31 муниципалитете.

"По оперативным данным МЧС, восстановлено движение на участках автомобильных трасс в Павловском и Первомайском районах, где произошли массовые ДТП. Все экстренные оперативные службы края переведены на круглосуточный режим работы", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в регионе, где действует штормовое предупреждение, закрыты несколько региональных автодорог и обе федеральные трассы.

Погодные условия стали причиной крупных аварий. Так, в массовом ДТП в районе поселка Урожайный столкнулись 15 автомобилей. В результате два человека погибли, есть пострадавшие. Также несколько автомобилей столкнулись на въезде в Барнаул, число пострадавших до сих пор неизвестно. После этого въезд и выезд из города закрыли полностью - люди около пяти часов стоят в двухкилометровой пробке на въезде в город.