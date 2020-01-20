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20.01.20 14:16
Турпоток в Севастополь в 2019 году вырос на 6%
"Видно увеличение туристического потока - около 500 тысяч туристов. Напомню, в прошлом году было минимум на 30 тысяч меньше (примерно на 6,4% - ИФ). Увеличен экскурсионный поток - более 2,5 млн", - сказала Литовко.
При этом заместитель губернатора подчеркнула, что задача властей города - увеличивать именно поток туристов, которые приезжают с ночевкой, а не экскурсантов. "Увеличение числа однодневных туристов, которых называют экскурсантами, приводит к изнашиванию инфраструктуры, но дохода от них в три-четыре раза меньше, чем от ночующих", - пояснила она.
Литовко также рассказала, что в ближайшее время планируется усовершенствовать региональный туристический портал и объединить на одной площадке легальных представителей туристического бизнеса.
Как сообщалось, соседняя республика Крым приняла за 2019 год рекордное число отдыхающих - 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.
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