Турпоток в Севастополь в 2019 году вырос на 6%

20.01.20 14:16

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

20 января. Interfax-Russia.ru - Около 500 тысяч туристов отдохнули в Севастополе в 2019 году, сообщила заместитель губернатора города Мария Литовко журналистам.

"Видно увеличение туристического потока - около 500 тысяч туристов. Напомню, в прошлом году было минимум на 30 тысяч меньше (примерно на 6,4% - ИФ). Увеличен экскурсионный поток - более 2,5 млн", - сказала Литовко.

При этом заместитель губернатора подчеркнула, что задача властей города - увеличивать именно поток туристов, которые приезжают с ночевкой, а не экскурсантов. "Увеличение числа однодневных туристов, которых называют экскурсантами, приводит к изнашиванию инфраструктуры, но дохода от них в три-четыре раза меньше, чем от ночующих", - пояснила она.

Литовко также рассказала, что в ближайшее время планируется усовершенствовать региональный туристический портал и объединить на одной площадке легальных представителей туристического бизнеса.

Как сообщалось, соседняя республика Крым приняла за 2019 год рекордное число отдыхающих - 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.