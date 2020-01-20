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20.01.20 13:33
Порядка 195 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Подмосковье
"Около 195 тысяч человек окунулись в Крещение Господне в Подмосковье. (...) Совершить омовение можно было на территории 307 населенных пунктах в 599 местах отправления религиозного культа", - говорится в сообщении.
Общественный порядок и безопасность обеспечивали 2289 сотрудников органов внутренних дел, 199 военнослужащих Росгвардии, 117 представителей казачества, 138 представителей народных дружин и 141 сотрудник частных охранных организаций.
В ведомстве отмечают, что нарушений общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий допущено не было.
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