Порядка 195 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Подмосковье

20.01.20 13:33

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 января. Interfax-Russia.ru - В Крещенскую ночь порядка 195 тыс. человек окунулись в купелях, водоемах и храмах Московской области, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

"Около 195 тысяч человек окунулись в Крещение Господне в Подмосковье. (...) Совершить омовение можно было на территории 307 населенных пунктах в 599 местах отправления религиозного культа", - говорится в сообщении.

Общественный порядок и безопасность обеспечивали 2289 сотрудников органов внутренних дел, 199 военнослужащих Росгвардии, 117 представителей казачества, 138 представителей народных дружин и 141 сотрудник частных охранных организаций.

В ведомстве отмечают, что нарушений общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий допущено не было.