Путин предложил назначить Генпрокурором РФ Краснова вместо Чайки

20.01.20 16:04

© РИА Новости. Алексей Никольский

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ предложил зампредседателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность Генпрокурора РФ.

"Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность Генпрокурора РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента РФ.

Там добавили, что Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности "в связи с переходом на другую работу".

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству может рассмотреть кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ во вторник, а верхняя палата в целом - в среду, заявил первый замглавы комитета Владимир Полетаев.

"Теоретически мы можем рассмотреть завтра на комитете и послезавтра в Совете Федерации. Скорее всего, так и будет, но мы должны дождаться соответствующего поручения председателя Совета Федерации", - сказал Полетаев "Интерфаксу" в понедельник.

Уходящий с должности генпрокурора РФ Юрий Чайка серьезно повысил уровень работы прокуратуры, его опыт будет востребован на госслужбе, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Юрий Яковлевич поднял уровень работы прокуратуры на принципиально новый уровень. Особое внимание Чайка уделял защите прав граждан, в том числе социальных прав. Уверен, что опыт Чайки будет востребован на госслужбе", - сказал Клишас "Интерфаксу" в понедельник.

Назначение зампредседателя Следственного комитета Игоря Краснова главой Генпрокуратуры РФ приведет к выстраиванию конструктивных отношений двух ведомств, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Это будет способствовать конструктивному взаимодействию Следственного комитета и Генпрокуратуры", - сказал Клинцевич "Интерфаксу" в понедельник.

Сенатор не считает, что это назначение создаст конфликт интересов. "Всё зависит от функционала", - отметил он.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарева в свою очередь напомнил, что Игорь Краснов курировал работу всех следователей в СКР и расследовал самые громкие дела.

"Знаю Игоря Краснова по совместной работе в Следственном комитете РФ. Он расследовал наиболее сложные уголовные дела, а затем курировал работу всех следователей СКР", - сказал Пискарев журналистам в понедельник.

По его словам, "Краснов - высококвалифицированный юрист, специалист высокого класса, на первое место ставит соблюдение законности и защиту прав граждан".

Полномочия Генеральной прокуратуры РФ могут быть расширены в связи с предстоящей сменой руководителя надзорного ведомства, считает глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

"Этого исключить нельзя. Для того, чтобы работа прокуратуры была эффективной, на мой взгляд, следовало бы ей вернуть часть полномочий, которые были изъяты из УПК", - сказал "Интерфаксу" Кучерена.

"Если говорить об изменениях в законе о прокуратуре, то было бы неплохо расширить полномочия прокуроров не только в вопросах прокурорского надзора, но и в уголовном судопроизводстве", - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что и раньше неоднократно выступал за возвращение прокуратуре функций надзора за предварительным следствием.

Касаясь кандидатуры нового генпрокурора РФ Игоря Краснова, Кучерена подчеркнул, что знает его давно как "высокопрофессионального юриста, имеющего большой опыт работы в следственных органах".

"Очень надеюсь, что тот опыт, который есть, позволит ему на должности генпрокурора ответственно подходить к решению вопросов, касающихся защиты прав и свобод граждан", - сказал адвокат.

По его мнению, "акцент на правозащитную деятельность, который существовал при Юрии Чайке, будет сохранен и развиваться".

Краснов родился в 1975 году в Архангельске. Окончил Поморский государственный университет им. Ломоносова.

С 1997 года служил в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год занимал должность следователя центрального аппарата Генпрокуратуры РФ. В 2007 году перешел в Следственный комитет на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СК. В 2017 году получил звание генерал-лейтенанта юстиции. Занял пост зампредседателя Следственного комитета РФ в 2016 году.

Краснов расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова.