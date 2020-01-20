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20.01.20 14:11
Режим ЧС введен в Перми из-за инцидента с прорывом трубы у отеля
"Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе мэрии Перми агентству уточнили, что режим ЧС введен на уровне всего города.
"Завтра состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям", - добавил собеседник агентства.
В пресс-релизе отмечается, что в доме, где произошла авария, в настоящее время отключены тепло, газ, горячее водоснабжение и электричество. Специалисты администрации района проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьезно пострадали жилые помещения. В подвале здания продолжаются следственные действия.
Для устранения дефекта на тепломагистрали от отопления и горячего водоснабжения отключены 20 домов.
Как сообщалось, в цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе Перми, где располагается мини-отель, в ночь на понедельник прорвало трубу с теплоносителем. В результате погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы.
Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница отеля.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.
Также к проверке случившегося подключилась региональная прокуратура.
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