Песков: голосование по изменениям в Конституцию оформят в виде закона или отдельной статьи

20.01.20 14:22

© РИА Новости. Сергей Гунеев

20 января. Interfax-Russia.ru - Механизм голосования по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным изменениям в Конституцию будет оформлен отдельным законом или одной из статей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что это должно быть голосование, причем это голосование в целом является необязательным, поскольку речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей", - сказал Песков.

Однако, по его словам, президент посчитал необходимым свериться с точкой зрения народа. "Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут оформлены в ходе работы конституционной комиссии - в виде отдельного закона это будет формализовано или одной из статей. Но пока на сей счет какого-то окончательного решения нет", - сказал Песков.

На вопрос, по какой причине президент инициировал поправки в Конституцию, Песков сказал: "Путин сам это разъяснил в хода послания Федеральному собранию. Не вижу необходимости повторяться на этот счет".

Он отметил, что изменения не касаются основополагающих статей Конституции и "не имеют к ним отношения".

На просьбу уточнить, могут ли повлиять итоги голосования на поправки, Песков сказал: "Почему? Я так сказал? Мне нечего сказать к тому, что я уже сказал".