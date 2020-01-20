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20.01.20 14:34

Песков: Мишустин пока не представил Путину структуру нового правительства РФ

© РИА Новости. Илья Питалев
20 января. Interfax-Russia.ru - Президенту РФ Владимиру Путину пока не представили структуру нового правительства, это произойдет в течение предусмотренного Конституцией срока, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы проинформировали вас об этом. Срок еще не истек", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, представил ли соответствующий доклад президенту новый премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что представление структуры нового кабмина и кандидатур, которые в него могли бы войти, должно произойти в течение конституционного срока.

Отвечая на вопрос, будет ли представлена президенту только структура нового правительства или в том числе и персоналии, Песков сказал: "И то и другое".

"Возможны разные варианты. Как посчитают целесообразным в данном случае председатель правительства и президент", - сказал Песков.

Указ о назначении Михаила Мишустина главой правительства президент подписал 16 января. Согласно статье 112 Конституции РФ председатель правительства представляет президенту страны предложения по структуре федеральных органов власти не позднее недельного срока после назначения. Персоналии могут быть предложены позже.

Предыдущий состав правительства, сформированный Медведевым в 2018 году, утверждался именно по такой схеме: спустя неделю после назначения Путину были представлены предложения по новой структуре кабинета министров, а еще по истечении трех дней премьер предложил главе государства кандидатов на конкретные посты в правительстве. Указы президента о назначении нового состава правительства были подписаны в тот же день.

В то же время в 2012 году предложения по структуре и персональному составу первого правительства Медведева были представлены президенту одновременно - по истечении недельного срока с момента его назначения на премьерский пост.

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